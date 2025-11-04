Dovbyk e Bailey, tocca a voi: senza Dybala, la Roma ha bisogno di gol e giocate

Paulo Dybala va - di nuovo - ko e la Roma, già alle prese con una certa stitichezza in fase offensiva, per un bel po’ dovrà cercare nuove fonti, di gioco e di gol. L’attaccante argentino, complice un altro infortunio nella seconda metà di settembre, ha in realtà inciso molto poco sulle fortune della squadra di Gian Piero Gasperini in questa stagione: appena due gol e un assist in 541 minuti su nove presenze considerando tutte le competizioni. A fare a meno della Joya, la Roma è in un certo senso abituata. Visto che il minutaggio si era alzato nelle ultime uscite, i giallorossi contavano però di potersi affidare in misura maggiore nelle prossime settimane. E invece, per almeno un mese, non sarà così.

Evan e Artem, tocca a voi. Senza Paulo, che nelle ultime uscite è stato schierato spesso da prima punta, aumenterà il peso sulle spalle di Ferguson e Dovbyk. Robuste, considerando che si parla di due marcantoni di quasi due metri. Fragili, se si pensa al fatto che sinora né l’irlandese né l’ucraino abbiano offerto un rendimento convincente. L’ex Brighton, peraltro in questo momento anche lui ai box ma atteso al rientro a cavallo della sosta, è ancora a zero gol stagionali. Meglio Dovbyk: due centri in campionato, senza entrare nel cuore di Gasp. Che però dovrà fare di necessità virtù.

C’è la carta Bailey. Oltre ai due centravanti, a Roma si aspettano il cambio di passo anche da Leon Bailey. Arrivato con grandi aspettative, il giamaicano, fermato anche lui da un infortunio a inizio stagione, per ora è stato una meteora. Difficile chiedergli troppi gol - dieci in Premier League nella sua miglior stagione, l’unica in doppia cifra in carriera -, ma giocate e inventiva, queste sì. Oltre alle reti, sono cose che alla Roma mancheranno senza Dybala, nelle prossime tre settimane. E l’ex Aston Villa è stato acquistato anche per questo.