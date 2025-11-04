TMW
Atalanta al lavoro in vista dell'Olympique Marsiglia: due rientri per Ivan Juric
L’Atalanta di Ivan Juric lavora sui campi di Zingonia in vista della sfida all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi.
Nell’allenamento di questa mattina - in calce le immagini dell’inviato di TMW -, confermati i rientri di Daniel Maldini e Marten De Roon. Squadra quasi al completo per il tecnico croato, che deve fare a meno dei soli Mitchell Bakker e Giorgio Scalvini.
Alle 12 De Zerbi presenterà in conferenza stampa la partita di Europa League, mentre nel primo pomeriggio la Dea partirà per Marsiglia e alle 18.45 è in programma l’incontro con i cronisti dello stesso Juric.
