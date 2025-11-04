Serie A, la Top 11 della 10ª giornata: tanto Lecce presente. Berisha il migliore

Questa la Top 11 di Serie A della 10ª giornata. È il Lecce, che ha sbancato Firenze, la squadra più rappresentata con l'albanese Berisha che si prende la palma di migliore in assoluto col gol decisivo e un 8 in pagella. Serata da incorniciare per Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, col francese che ha neutralizzato un rigore a Paulo Dybala e il serbo a decidere la sfida col suo secondo gol stagionale. Due rappresentanti per il Bologna che vince il derby emiliano contro il Parma. Il Genoa trova la sua prima vittoria in campionato e mostra un Malinovskyi in gran spolvero. Ecco il 4-2-3-1 scelto da Tuttomercatoweb:

Mike Maignan (Milan) 7.5

Danilo Veiga (Lecce) 7

Leo Ostigard (Genoa) 7

Strahinja Pavlovic (Milan) 7.5

Juan Miranda (Bologna) 7

Ruslan Malinovskyi (Genoa) 7.5

Ylber Ramadani (Lecce) 7

Stefano Moreo (Pisa) 7.5

Medon Berisha (Lecce) 8

Mattia Zaccagni (Lazio) 7.5

Santiago Castro (Bologna) 7.5

SERIE A - 10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta 1-0

40' Zaniolo

Napoli - Como 0-0

Cremonese - Juventus 1-2

2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)

Hellas Verona - Inter 1-2

16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)

Fiorentina - Lecce 0-1

23' Berisha

Torino - Pisa 2-2

13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)

Parma - Bologna 1-3

1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)

Milan - Roma 1-0

39' Pavlovic

Sassuolo - Genoa 1-2

18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)

Lazio - Cagliari 2-0

65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni

CLASSIFICA

1. Napoli 22

2. Inter 21

3. Milan 21

4. Roma 21

5. Bologna 18

6. Juventus 18

7. Como 17

8. Lazio 15

9. Udinese 15

10. Cremonese 14

11. Atalanta 13

12. Sassuolo 13

13. Torino 13

14. Cagliari 9

15. Lecce 9

16. Parma 7

17. Pisa 6

18. Genoa 6

19. Hellas Verona 5

20. Fiorentina 4

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)

11ª GIORNATA

Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)

Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)

Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)

Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)

Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)

Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)