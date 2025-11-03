Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Sarri: "Mi servirebbero giocatori in tutti i reparti. Romagnoli? Stop precauzionale"

Oggi alle 23:34Serie A
Christian Sgura

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato intervistato da Dazn al termine del match tra i biancocelesti e il Cagliari.

IL MATCH - Stasera è stata una prova di grande maturità della squadra. Nessuno lo ricorda, ma il Cagliari non perdeva in trasferta ad agosto. Abbiamo saputo soffrire, la squadra sta salendo di giri e sta prendendo la direzione giusta, anche se con qualche limite".

LA PORTA INVIOLATA - "Non abbiamo fatto gol con facilità ed essere solidi difensivamente per noi è fondamentale per fare i punti".

IL CENTRAVANTI - "Uno si aspetta sempre il massimo dai suoi giocatori, Isaksen si è sbloccato, Zaccagni è già arrivato a 3 gol, Castellanos è fuori per infortunio, Dia non sta segnando, ma sta facendo una grande lavoro per la squadra. L'ho detto anche a lui, può dare di più in termini di gol".

ROMAGNOLI - "Stop precauzionale per Romagnoli, ha sentito un flessore più duro dell'altro e abbiamo preferito sostituirlo. Noi ormai da tante partite giochiamo senza tanti giocatori, mi servirebbero giocatori in tutti i reparti".

