Parole da capitano, giocate da campione: Zaccagni alla stagione della consacrazione

Il gol bellissimo e importante allo scorso Europeo, la fascia di capitano e un ruolo centrale nella Lazio di Sarri, dopo averla avuta in quella di Baroni. Per Mattia Zaccagni quella 2025-26 potrebbe essere la stagione della consacrazione definitiva ad altissimi livelli, grazie ad una maturità che si percepisce chiaramente anche nelle parole dell'ex Verona: "Veniamo da un momento positivo, abbiamo dato continuità ai risultati, era quello che volevamo. Abbiamo tenuto la porta involata, dalla nostra compattezza rinascerà la Lazio. Non dimentichiamo che abbiamo tanti giocatori infortunati, questa Lazio nella difficoltà è uscita a rimanere unita".

Obiettivo doppia cifra, quella raggiunta in Serie A solo una volta da Zaccagni, proprio con la maglia della Lazio, nel 2022-23: poi due ottime stagioni, ma non all'altezza della crescita che ci si sarebbe aspettata da uno dei migliori calciatori del nostro campionato, che in biancoceleste è un faro e ambisce a ritagliarsi un ruolo molto importante anche con la maglia della Nazionale, dove fino ad ora è sempre stato un comprimario, complice qualche problema fisico di troppo a condizionarlo.