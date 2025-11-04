Serie A, la Flop 11 della 10ª giornata: viola di vergogna, 4 fiorentini presenti
Questa la Flop 11 della 10ª giornata di Serie A. Tanta Fiorentina inevitabilmente, con i viola che conoscono l'onta dell'ultimo posto solitario in classifica: non succedeva dal 1938. Nel tridente scelto dalla redazione due giocatori che hanno fallito dal dischetto: Paulo Dybala non sbagliava un calcio di rigore da 4 anni, Morata da un anno. E lo spagnolo è ancora a quota zero reti in stagione. Questo il nostro 4-3-2-1.
Zion Suzuki (Parma) 5.5
Zeki Celik (Roma) 5
Marin Pongracic (Fiorentina) 5
Luca Ranieri (Fiorentina) 5
Christian Ordonez (Parma) 4
Nicolò Fagioli (Fiorentina) 4.5
Cher Ndour (Fiorentina) 4.5
Matteo Prati (Cagliari) 4.5
Paulo Dybala (Roma) 4.5
Kamaldeen Sulemana (Atalanta) 5
Alvaro Morata (Como) 5
SERIE A - 10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta 1-0
40' Zaniolo
Napoli - Como 0-0
Cremonese - Juventus 1-2
2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)
Hellas Verona - Inter 1-2
16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)
Fiorentina - Lecce 0-1
23' Berisha
Torino - Pisa 2-2
13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)
Parma - Bologna 1-3
1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)
Milan - Roma 1-0
39' Pavlovic
Sassuolo - Genoa 1-2
18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)
Lazio - Cagliari 2-0
65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni
CLASSIFICA
1. Napoli 22
2. Inter 21
3. Milan 21
4. Roma 21
5. Bologna 18
6. Juventus 18
7. Como 17
8. Lazio 15
9. Udinese 15
10. Cremonese 14
11. Atalanta 13
12. Sassuolo 13
13. Torino 13
14. Cagliari 9
15. Lecce 9
16. Parma 7
17. Pisa 6
18. Genoa 6
19. Hellas Verona 5
20. Fiorentina 4
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)
11ª GIORNATA
Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)
Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)
Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)
Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)
Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)
Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)
