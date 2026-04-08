Lazio, Gila ad un anno dalla scadenza: Inter e Milan all'erta, il prezzo e la posizione di Lotito

Il nome di Mario Gila è destinato a diventare uno dei più caldi del prossimo mercato estivo. Il difensore della Lazio, legato al club fino al 2027, che intanto è alle prese con il fastidio al ginocchio da gestire per il finale di stagione (leggi qui le ultime), potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per molti.

C'è infatti da registrare è la posizione del presidente Claudio Lotito, noto per la sua fermezza nelle trattative. Il precedente della cessione di Sergej Milinković-Savić all’Al-Hilal insegna: per strappare un big alla Lazio serve un’offerta importante e tanta pazienza. Nel caso di Gila, la richiesta potrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni di euro, secondo il Corriere dello Sport. Rinnovo? Gli ultimi contatti sarebbero stati soltanto esplorativi e risalirebbero a diversi mesi fa.

C’è poi un ulteriore ostacolo: il 50% sulla futura rivendita da riconoscere al Real Madrid, che riduce sensibilmente l’incasso netto per il club biancoceleste. Un fattore che spinge Lotito a mantenere alta la valutazione del giocatore. Sul difensore spagnolo si registrano già gli interessi di Milan e Inter, pronte a darsi battaglia anche in un possibile derby di mercato. Senza dimenticare le sirene dall’estero.

Il futuro resta incerto: la Lazio dovrà scegliere se cedere Gila o rischiare di perderlo a parametro zero. Ipotesi, quest'ultima, non da scartare a priori secondo il quotidiano.