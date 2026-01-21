Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, i motivi della crisi della squadra di Sarri spiegati dagli opinionisti di TMW

Lazio, i motivi della crisi della squadra di Sarri spiegati dagli opinionisti di TMWTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:20Serie A
TMWRadio Redazione

La Lazio perde nettamente in casa col Como, mostrando anche un nervosismo latente nel gruppo, non solo rivolto agli arbitri. La squadra è praticamente a metà classifica, con un mercato che stenta a decollare in entrata. Cosa sta succedendo? Questa la spiegazione degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "C'è poca empatia col presidente, sistematicamente contestato da 22 anni. Probabilmente 6 anni fa poteva eguagliare Cragnotti, se non ci fosse stato il Covid. Questa lotta intestina non va bene. Lui va avanti, è poco sopportato ma ha portato risultato. La storia dice che per molti tifosi sarà il presidente peggiore della storia della Lazio. Ci sarà di meglio? Può darsi, ma lui resiste come ADL e Cairo, pochi italiani al comando di un club. Capisco l'insoddisfazione dei tifosi, ma credo che ora siamo a un punto di non ritorno. mai come prima c'è uno scollamento totale. In questo clima rovente, ci sono tutte sponde e alibi. Non vedo unità d'intenti".

Marco Piccari: "Lazio allo sbando. Credo si sia toccato un punto molto basso. il Como si è dimostrato più forte, ma vedendo questo scempio Lotito si debba fare tante domande. Ho contestato il blocco, ma all'apertura del mercato m iaspettavo una risposta molto forte, per aiutare un allenatore che era in difficoltà. Credo ci siano delle responsabilità della gestione ora. E' una gestione in grossissima difficoltà e se questo è l'andazzo, qualcuno dovrebbe pensare di fare un passo indietro. Me la prendo anche con i calciatori, ma in generale nessuno sta pensando al bene della squadra".

Gianni Bezzi: "Serata buia, Lazio fortemente indebolita dopo le cessioni, che ha affrontato una delle migliori in Serie A ora. Il Como è impressionante, Fabregas non è un allenatore ma uno che insegna calcio e i giocatori stanno assimilando il suo credo. La Lazio ha avuto la sfortuna di incontrarla ieri. C'è una responsabilità dei giocatori, ma quando vivi una situazione imbarazzante, frustrante, perché l'ambiente è frustrato da quanto sta accadendo, è logico che il calciatore ne risente. Quello che sta accadendo intorno alla Lazio è una situazione da cui non se ne esce più fuori. Il presidente ha detto che comanda lui, Fabiani che se il progetto non funziona si dimette, quindi credo ci sia solo una via d'uscita. Ma si sbaglia se si pensa che Lotito venda, lui la Lazio, finchè ci sarà, non la venderà mai. Lui pensa sempre che prima o poi ripartirà, non pensando che esistono generazioni di tifosi lontane dalla squadra, gente disamorata. In questo momento è un quadro deprimente e imbarazzante. E c'è un allenatore che non si sente più parte del progetto".

Pino Capua: "Non cambia mai il suo tipo di gioco. ma detto questo è una presidenza che non si rende conto che, come finisce la Lazio, finisce anche lui. Lotito dovrebbe capire che certe cose vanno cambiate. Sono partiti giocatori fondamentali, ne sono arrivati alcuni non all'altezza della situazione. Lazio indebolita e il presidente deve capire che deve fare qualcosa d'importante o se ne va".

Stefano Re Cecconi: "Quando si verificano questi risultati si entra in un tourbillon dove tutto diventa negativo e dove finisci anche per peggiorare la situazione. Il punto è che anche i giocatori quando vedono una società non ambiziosa e che naviga esclusivamente a vista iniziano comprensibilmente a pensare a ciò che potrebbero fare dopo in carriera. La verità è che ci sono storie che hanno un inizio ed una fine e quella di Lotito alla presidenza è arrivata alla fine. Questa società non è piu in grado di tenere la Lazio a questi livelli, punto. Ci tengo infine a dire che questa tifoseria è meravigliosa. Ieri hanno anche dedicato uno striscione a papà e pensare al fatto che questi ragazzi non possano ambire a qualcosa di importante è un peccato".

Franco Piantanida: "Io prendo ad esempio ciò che è accaduto al Milan l'anno scorso. Quando il pesce puzza dalla testa è inevitabile che ci siano questi riflessi sul campo. Io credo che Sarri stia facendo il massimo, ma tutte le percezioni ambientali poi hanno delle ripercussioni, è inevitabile. Non mi sento di affibbiare troppe colpe al tecnico, come accadde per esempio quando alla Juventus Agnelli lasciò dopo quindici anni e Allegri rimase praticamente solo alla guida. Nessuna squadra ha mai vinto con una situazione instabile a livello societario e ambientale. Del resto come si fa ad avere serenità per raggiungere dei risultati quando anche Sarri afferma di non conoscere i nuovi acquisti?".

Simone Braglia: "Sono tutti responsabili, allenatore, ds e presidente. Il presidente perché non si gestisce così una società, il ds perché anche lo scorso anno con Baroni era arrivato a giocarsi il quarto posto fino alla fine e lo hanno rimpiazzato con uno bravo ma un po' cocciuto".

Alessandro Cucciari: "Secondo me responsabile è Lotito di questo momento. Il ds non lo metto, perchè ci si adegua a quello che dice Lotito. Ha mandato due giocatori importanti, che erano un punto di riferimento".

Articoli correlati
L'Arsenal ne fa tre, per gli ottavi è dura. La Gazzetta dello Sport: "Inter non basta"... L'Arsenal ne fa tre, per gli ottavi è dura. La Gazzetta dello Sport: "Inter non basta"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 21 gennaio... Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 21 gennaio
Lazio, Romagnoli sblocca Mandas. Le nuove offerte nel "supermercato" libero Lazio, Romagnoli sblocca Mandas. Le nuove offerte nel "supermercato" libero
Altre notizie Serie A
Luciano Spalletti non si aspetta nulla dal mercato. Ma spera in un altro attaccante... Luciano Spalletti non si aspetta nulla dal mercato. Ma spera in un altro attaccante
Il Como di Fabregas e le chance Champions secondo gli opinionisti di TMW Il Como di Fabregas e le chance Champions secondo gli opinionisti di TMW
Roma, Bailey rispedito all'Aston Villa: un addio senza rimpianti Roma, Bailey rispedito all'Aston Villa: un addio senza rimpianti
Tra i motivi del possibile rinnovo di Maignan non ci sono solo i soldi e Allegri Tra i motivi del possibile rinnovo di Maignan non ci sono solo i soldi e Allegri
Lazio, i motivi della crisi della squadra di Sarri spiegati dagli opinionisti di... Lazio, i motivi della crisi della squadra di Sarri spiegati dagli opinionisti di TMW
La Juventus ritrova Mourinho. La top 5 degli attacchi ai bianconeri di Mou La Juventus ritrova Mourinho. La top 5 degli attacchi ai bianconeri di Mou
L'Inter di Champions non vola. Terzo ko di fila, nerazzurri a rischio playoff L'Inter di Champions non vola. Terzo ko di fila, nerazzurri a rischio playoff
La Juventus sfida Mourinho: dubbio Conceicao-Miretti per Spalletti La Juventus sfida Mourinho: dubbio Conceicao-Miretti per Spalletti
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 gennaio
4 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
5 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
Immagine top news n.1 Troppo Arsenal per una buona Inter. Chivu: "Meriti a loro, pronti in caso di playoff"
Immagine top news n.2 Spalletti ritrova Mourinho e la Juve lavora per dargli un attaccante, ma: "Mercato? Non mi aspetto nulla"
Immagine top news n.3 Classifica Champions, l'Inter perde la top 8 ma il Napoli rischia anche il posto ai playoff
Immagine top news n.4 Avanti di un uomo e di un gol, il Napoli si fa rimontare a Copenaghen: 1-1 amaro in Champions
Immagine top news n.5 L'Inter regge l'urto quanto può: l'Arsenal è superiore e vince 1-3 a San Siro
Immagine top news n.6 Mourinho: "Si parla di me e di Spalletti, ma c'è la Champions e si gioca Juventus-Benfica"
Immagine top news n.7 Inter, Marotta 'tratta' Jakirovic in diretta TV con Boban: "Ci vediamo domani!"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.2 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.3 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.4 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Gianluigi Marraffa: "Mercato invernale complicato. Se non ci sono uscite è difficile comprare"
Immagine news Serie C n.2 Marraffa: "Union Brescia protagonista del mercato. Curioso di vedere che farà il Foggia"
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Bologna-Helland, che colpo. Ngom nuova scommessa di Corvino"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Luciano Spalletti non si aspetta nulla dal mercato. Ma spera in un altro attaccante
Immagine news Serie A n.2 Il Como di Fabregas e le chance Champions secondo gli opinionisti di TMW
Immagine news Serie A n.3 Roma, Bailey rispedito all'Aston Villa: un addio senza rimpianti
Immagine news Serie A n.4 Tra i motivi del possibile rinnovo di Maignan non ci sono solo i soldi e Allegri
Immagine news Serie A n.5 Lazio, i motivi della crisi della squadra di Sarri spiegati dagli opinionisti di TMW
Immagine news Serie A n.6 La Juventus ritrova Mourinho. La top 5 degli attacchi ai bianconeri di Mou
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Vukovic: "Qui per migliorarmi. Faccio un passo avanti nella mia carriera"
Immagine news Serie B n.2 Padova, vertice di mercato Banzato-Mirabelli: pronto il rilancio per Giunti
Immagine news Serie B n.3 Empoli, occhi in casa Team Altamura per la difesa: piace il capitano Silletti
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Cangiano verso il ritorno in Serie C: vicino l'accordo con il Foggia
Immagine news Serie B n.5 Sounas: "Contro lo Spezia servirà un altro Avellino. Ma in B ogni partita è difficile"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Cuni e Benedetti restano in stand by. Il punto sulle trattative in entrata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: la parata di Perucchini fa saltare Capuano
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: che Bra...vo Campedelli!
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: la Giana ha una difesa di Ferri
Immagine news Serie C n.4 Morte Di Nunno, Gaburro: "Disarmante schiettezza. A Lecco impresa straordinaria"
Immagine news Serie C n.5 Morte Di Nunno, Bonazzoli: "Diretto e schietto, teneva al Lecco. Vi racconto un aneddoto"
Immagine news Serie C n.6 Morte Di Nunno, le condoglianze dell'Audace Cerignola alla famiglia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Grassadonia: "Con la Roma servirà anche gestire bene le risorse. Siamo corte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?