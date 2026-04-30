Lazio, il primo crash test per Motta: la reazione dopo i tre gol subiti

Da quattro rigori parati a tre gol subiti nel giro di cinque giorni. Per la prima volta da quando ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio Edoardo Motta ha subito più di una rete. La sfida contro l'Udinese di lunedì sera è andata in controtendenza rispetto all'esaltazione di Bergamo della scorsa settimana. I quattro rigori parati contro l'Atalanta hanno trascinato la Lazio a quella che sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Ai miracoli dal dischetto va aggiunta anche la parata straordinaria su Scamacca in chiusura dei tempi regolamentari. Interventi che gli sono valsi le copertine per giorni. Poi c'è stata la sfida con l'Udinese, dove la Lazio ha avuto un calo difensivo e anche Motta ne ha risentito. L'ex Reggiana poteva fare meglio sulla rete di Ehizibue e sul primo gol di Atta, ma sono piccoli errori che ci stanno nel processo di crescita di un ragazzo di 21 anni.

Lazio, a Cremona le risposte di Motta

In attesa della finale del 13 maggio, la Lazio dovrà affrontare prima la Cremonese e poi l'Inter in due sfide che poco diranno sul campionato biancoceleste. La zona Europa è distante anni luce, la squadra di Maurizio Sarri chiuderò a metà classifica e se vuole tornare in Europa dovrà inevitabilmente firmare l'impresa in Coppa Italia. Per farlo però si deve arrivare al meglio all'appuntamento con i nerazzurri e per farlo servono risposte in campionato. Risposte attese anche da Edoardo Motta, chiamato a reagire alla prima prestazione non brillantissima della sua giovane avventura biancoceleste. In una sfida che sarà cruciale nella lotta salvezza della Cremonese, la Lazio cercherà di trovare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle ultime settimane. Continuità che cerca anche Motta, alle prese col primo "crash test" dopo due mesi in continua ascesa.