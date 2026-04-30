Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 aprile

DALL'ARGENTINA: ADDIO ROMA, DYBALA HA RAGGIUNTO UN PRINCIPIO D'ACCORDO CON IL BOCA JUNIORS. LA JUVENTUS VUOLE I GOL: PRIMI CONTATTI CON LEWANDOWSKI. MILAN, CONTATTI PER NICOLAS JACKSON. IL BAYERN MONACO NON LO RISCATTA, MA COSTA TROPPO. NAPOLI, IL LIVERPOOL PIOMBA SU BEUKEMA: SLOT NE È UN ESTIMATORE DA TEMPO. BOLOGNA, NIENTE RISCATTO PER SOHM: IL CENTROCAMPISTA TORNERÀ ALLA FIORENTINA DOPO IL PRESTITO

Non solo Paredes. Il Boca Juniors potrebbe ricevere un rinforzo importante quest'estate, come ampiamente anticipato anche da TMW: secondo le informazioni rivelate da ESPN Argentina, Paulo Dybala avrebbe un principio d'accordo per rinforzare il club argentino dopo il Mondiale con l'Argentina. Informazione proveniente da fonte molto vicina all'entourage del giocatore, in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno e senza rinnovo in vista. La Joya viaggerebbe spedita verso Ia Bombonera, i dettagli sarebbero stati definiti e in estate firmare con il Boca. Campione del Mondo nel 2022 con l'Albiceleste, l'ex Juventus sta completando la sua 13ª stagione in Serie A e nell'annata corrente con la maglia giallorossa conta 3 gol e 4 assist in 23 partite. Interpellato su un possibile trasferimento al Boca Juniors in un'intervista al giornalista argentino Joaquin Alvarez, Dybala non ha chiuso le porte ad un ritorno in patria per giocare nella squadra del suo mito Roman Riquelme. Leggendario giocatore degli xeneizes, di cui protegge con gelosia la maglietta a casa, nonché attuale presidente del club argentino. "Sarebbe fantastico. Non si sa mai", ha detto il 32enne circa la possibilità di trasferirsi lì. "Oggi gioco per la Roma. Devo difendere questa maglia, ma non si sa mai". Anche per ritrovare il suo amico ed ex compagno di squadra, nonché nazionale, Leandro Paredes: "Sarebbe fantastico. Ci mancano molto (Paredes e la sua famiglia, ndr), ma non so cosa accadrà".

La Juventus deve centrare la Champions League in queste ultime quattro partite da giocare, così da potersi poi concentrare sulla costruzione della rosa per la prossima stagione. Che partirà dal punto fermo Luciano Spalletti, ma anche dalla necessità di cambiare qualcosa in più di un reparto, per consegnargli una squadra più in linea con la sua voglia di riportare in alto il club. Non è un segreto che uno dei reparti che subiranno maggiori modifiche potrebbe essere quello d'attacco, dopo una stagione senza punti di riferimento reali nel ruolo di centravanti. È lì che, secondo Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare anche ad un doppio innesto per la maglia da numero 9.

Molto delle strategie dipenderà da come finirà la vicenda che riguarda Dusan Vlahovic. Una stagione tribolata quella per il centravanti serbo, con il club che intanto pensa a Kolo Muani come primo innesto, indipendentemente da tutto. Nei colloqui con il PSG sarebbe stato proposto anche Goncalo Ramos, con una risposta però tiepida da parte dei bianconeri. Che intanto non sono indifferenti al nome di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco attende una proposta ufficiale, che potrà arrivare però solo a Champions centrata. Nelle ultime ore Pini Zahavi, agente del giocatore, ha avuto un contatto con la Juve e proprio con Damien Comolli. Un modo, secondo il quotidiano, per ribadire la propria disponibilità a trattare.

Il Milan ha avuto contatti con l'entourage di Nicolas Jackson nelle scorse settimane. L'attaccante è di proprietà del Chelsea ma è attualmente in prestito al Bayern Monaco che, in questo momento, non ha intenzione di riscattarlo: 15 milioni già versati più 65 di riscatto per chi ha giocato 30 partite e segnato solamente dieci reti in tutte le competizioni. Al momento però il Chelsea non apre a un altro prestito con diritto di riscatto, ma vuole intorno ai 60 milioni.

Tra i nomi cerchiati in rosso dal Liverpool per l’estate spunta anche quello di Sam Beukema. Il centrale del Napoli è da tempo seguito con attenzione dai Reds, che stanno valutando diversi profili per rinforzare e rinnovare il reparto difensivo. Secondo il portale inglese TEAMtalk, l’apprezzamento nei confronti dell’olandese nasce da lontano: Arne Slot lo aveva già individuato ai tempi del Feyenoord e continua a ritenerlo un elemento ideale per il suo sistema. Un gradimento condiviso anche all’interno della dirigenza, con il direttore sportivo Richard Hughes informato del dossier. La strada, però, si preannuncia in salita. Il Napoli non considera Beukema cedibile e lo ha acquistato appena un anno fa, con un contratto fino al 2030. Per aprire a una trattativa servirebbe comunque un’offerta superiore ai 35 milioni di euro. Il Liverpool, dal canto suo, ha l’esigenza di pianificare il futuro della difesa, considerando anche le situazioni legate a Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté. Beukema resta un profilo molto gradito, ma strapparlo al Napoli sarà tutt’altro che semplice.

Stagione difficile quella di Simon Sohm, che neanche al Bologna ha convinto ed è destinato a rientrare alla Fiorentina: il club non è intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto ai termini pattuiti, vale a dire 12 milioni circa. Al contrario, Giovanni Fabbian, è destinato a rimanere a Firenze a meno di sorprese: l'accordo era un riscatto automatico in caso di salvezza, che ormai non sembra essere in dubbio per i viola.

Sohm ha disputato 26 partite in Serie A con Fiorentina e Bologna, di cui 17 da titolare e 9 subentrando dalla panchina, per un totale di 1.376 minuti giocati. Dal punto di vista offensivo il suo contributo è stato molto scarso: non ha segnato gol e fornito solamente 1 assist in tutta la stagione. Ha tirato pochissimo, con soli 8 tiri totali.

TAPSOBA SI LEGA AL BAYER FINO AL 2031: "RESTARE COSÌ A LUNGO IN UN CLUB NON È COMUNE OGGI". IL BENFICA APRE ALLA CESSIONE DI TRUBIN, MA A PESO D'ORO: LA CIFRA RICHIESTA PER LIBERARLO. RASHFORD, SI ALLONTANA IL RISCATTO DEL BARCELLONA: TORNERÀ AL MAN UNITED. E CI PENSA DE ZERBI.

Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato il rinnovo a lungo termine di Edmond Tapsoba, che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2031. Un’estensione importante, arrivata con due anni di anticipo rispetto alla scadenza precedente, che certifica il ruolo centrale del difensore nel progetto del club tedesco. Arrivato nel 2020 dal Vitória Guimarães, Tapsoba è diventato in poco tempo uno dei punti fermi della retroguardia del Leverkusen e uno dei difensori più affidabili della Bundesliga. Nel corso delle ultime stagioni si è imposto come elemento chiave della struttura difensiva, contribuendo in maniera decisiva anche ai successi più recenti del club. Il direttore sportivo Simon Rolfes ha sottolineato il valore del giocatore non solo sul piano tecnico, ma anche per il suo impatto complessivo sulla squadra: "Negli ultimi sei anni e mezzo Edmond Tapsoba è diventato un giocatore fondamentale per il nostro gruppo, uno dei migliori difensori del campionato tedesco e un profilo di livello internazionale. È stato una colonna della nostra squadra campione e continua a rappresentare un punto di riferimento dentro e fuori dal campo". Dal canto suo, Tapsoba ha definito il prolungamento "qualcosa di speciale ed emotivamente molto forte", sottolineando quanto il Leverkusen sia diventato per lui una seconda casa: "Rimanere così a lungo in un club non è comune nel calcio moderno. Qui ho trovato amici, stabilità e grandi momenti. Abbiamo già vinto insieme e vogliamo continuare a farlo".

Il Benfica ha ricevuto dei sondaggi per Anatoliy Trubin in vista del mercato estivo, secondo quanto riportato dal portale ucraino News.LIVE. Approcci con alcuni club sarebbero diventati concreti per il portiere che è stato a un passo dall'Inter nell'estate dell'addio di Onana - prima di virare su Sommer -, salvo poi approdare dagli encarnados per 10 milioni di euro nel 2023/24. Di fronte a questi interessamenti, tuttavia, il club portoghese concederebbe la possibilità di negoziare per la cessione del numero uno ucraino, puntando a un incasso minimo di 40 milioni di euro. Una parte di questa cifra dovrebbe finire allo Shakhtar Donetsk, club dal quale il Benfica ha acquistato il giocatore due anni fa e che mantiene il diritto su una percentuale della futura plusvalenza. Trubin, titolare indiscusso con José Mourinho in panchina, conta 146 presenze con il Benfica, di cui 145 dall'inizio. Il 24enne sta vivendo un momento di particolare rilievo, rafforzato recentemente dal gol di testa segnato negli istanti finali contro il Real Madrid (4-2) in Champions League e che ha permesso alle aquile di qualificarsi ai playoff della competizione. L'attuale valutazione di Transfermarkt invece è pari a 9 milioni di euro.

Il futuro di Marcus Rashford torna in discussione. Quella che sembrava una trattativa ben avviata con il Barcellona ha subito una brusca frenata, aprendo nuovi scenari per l’attaccante del Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club catalano avrebbe deciso di non proseguire nell’operazione, ritenendo troppo elevata la cifra richiesta per il riscatto, fissata a 30 milioni di euro. Nonostante un’intesa già raggiunta con il giocatore e il via libera dell’allenatore Hansi Flick, la dirigenza blaugrana preferirebbe destinare le proprie risorse ad altri obiettivi, in particolare un attaccante e un difensore centrale mancino considerati prioritari. Il Manchester United, dal canto suo, non ha intenzione di rivedere le proprie richieste economiche, rendendo di fatto impossibile la chiusura dell’affare alle condizioni attuali. Tutto lascia quindi pensare a un ritorno di Rashford a Old Trafford al termine del prestito, previsto per il 30 giugno. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport. In questo contesto si inserisce il Tottenham, che avrebbe manifestato un interesse concreto per il classe ’97. Resta da capire se gli Spurs proveranno ad affondare il colpo con un acquisto a titolo definitivo o con una nuova formula temporanea. Molto dipenderà anche dalla situazione di classifica della squadra londinese: la permanenza in Premier League sarà determinante per pianificare eventuali investimenti e valutare l’assalto a un profilo come Rashford.