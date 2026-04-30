Inter, parla Inzaghi a La Gazzetta dello Sport: "Con la Champions sarei rimasto"

Un po' a sorpresa in prima pagina oggi su La Gazzetta dello Sport spunta l'intervista a Simone Inzaghi, tecnico piacentino che ha portato in due finali di Champions League l'Inter durante la sua permanenza, oltre a vari trofei su suolo nazionale. "Parlo io", il titolo predisposto in taglio centrale, parlando per la prima volta pubblicamente a distanza di quasi un anno dall'addio alla panchina nerazzurra. "Con la Champions sarei rimasto. Le nostre vittorie con Bayern e Barcellona più pesanti dei trofei vinti", il prosieguo del racconto.

"Spalletti chiama Silva". In taglio basso a sinistra priorità al mercato e al potenziale affare a costo zero Bernardo Silva, individuato da Luciano Spalletti come obiettivo numero uno per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Sarebbe partita una telefonata in questo senso di recente per mettersi in contatto con il centrocampista portoghese che a fine stagione saluterà il Manchester City al termine naturale del contratto. Dopo 9 anni di permanenza all'Etihad Stadium.

"Un mercoledì da rigori". Dal pirotecnico 5-4 tra PSG e Bayern Monaco di martedì sera al Parco dei Principi si è passati all'1-1 di penalty di Atletico Madrid-Arsenal, con Gyokeres ad aprire i conti e Julian Alvarez a riportare in parità il risultato. Questo servirà tanto ai gunners di Arteta, che si giocheranno la semifinale di ritorno di Champions League in casa, all'Emirates.