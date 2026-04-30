1-1 a Madrid, tra una settimana sarà decisiva la sfida di Londra: ma i rigori fanno discutere

L'Arsenal qualche mese fa aveva fatto polpette dell'Atletico Madrid, un 4-0 scolpito nella memoria del Cholo Simeone: stasera le cose sono andate molto diversamente. Era lecito aspettarsi uno spettacolo molto diverso rispetto a quello visto a Parigi, nella sfida del Riyadh Air Metropolitano: di fronte due squadre molto più attente all'equilibrio che all'assalto alla porta avversaria, e così è stato. Decidono l'andata della semifinale di Champions League 2025/26 due rigori, uno per parte. Il primo lo segna Gyokers, superando Oblak dagli undici metri con un destro potentissimo e preciso: rigore da lui stesso conquistato per un contrasto con Hancko in area. Ancora più potente la conclusione del pareggio, di Alvarez, che spiazza Raya all'undicesimo della ripresa, su rigore fischiato a White per un tocco di mano su conclusione di Llorente.

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato a Prime Video: "Accetto il rigore che hanno deciso di darci contro, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L'arbitro ha deciso di togliere il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità. E' un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile".

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato della sfida contro l'Arsenal pareggiata stasera a Madrid: "Sono fortissimi e i numeri lo dicono: dieci vittorie e tre pareggi in Champions, nel primo tempo potevano farci molto male ma nella ripresa sono calati fisicamente e noi siamo cresciuti soprattutto nella loro metàcampo, abbiamo tantissima voglia di fare grandi cose. A Londra sarà una sfida bellissima".