Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 36ª giornata di Serie A
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 36esima giornata di campionato, con relativa programmazione televisiva.
Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:
34ª GIORNATA
24/04/2026 Venerdì 20.45 Napoli - Cremonese DAZN
25/04/2026 Sabato 15.00 Parma - Pisa DAZN
25/04/2026 Sabato 18.00 Bologna - Roma DAZN
25/04/2026 Sabato 20.45 Verona - Lecce DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 12.30 Fiorentina - Sassuolo DAZN
26/04/2026 Domenica 15.00 Genoa - Como DAZN
26/04/2026 Domenica 18.00 Torino - Inter DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 20.45 Milan - Juventus DAZN
27/04/2026 Lunedì 18.30 Cagliari - Atalanta DAZN
27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio - Udinese DAZN/SKY
35ª GIORNATA
01/05/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Lecce DAZN
02/05/2026 Sabato 15.00 Udinese - Torino DAZN
02/05/2026 Sabato 18.00 Como - Napoli DAZN
02/05/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Genoa DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 12.30 Bologna - Cagliari DAZN
03/05/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Milan DAZN
03/05/2026 Domenica 18.00 Juventus - Verona DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 20.45 Inter - Parma DAZN
04/05/2026 Lunedì 18.30 Cremonese - Lazio DAZN
04/05/2026 Lunedì 20.45 Roma - Fiorentina DAZN/SKY
36ª GIORNATA
08/05/2026 Venerdì 20.45 Torino - Sassuolo DAZN/SKY
09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese DAZN
09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio - Inter DAZN
09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce - Juventus DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 12.30 Verona - Como DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Pisa DAZN
10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina - Genoa DAZN
10/05/2026 Domenica 18.00 Parma - Roma DAZN/SKY
10/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Atalanta DAZN
11/05/2026 Lunedì 20.45 Napoli - Bologna DAZN
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