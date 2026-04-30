Mourinho si sfila dalla corsa a ct azzurro. E lancia i suoi candidati: "Punto sulla M&M"

José Mourinho, da sempre e per sempre, fa discutere. Con dichiarazioni mai banali. E in un momento storico in cui la sua permanenza è in discussione, il Real Madrid lo corteggia di nuovo ed escono pure voci sulla panchina dell'Italia, lo Special One si racconta e parla dei problemi del calcio di casa nostra. Togliendosi di fatto dalla corsa a prossimo ct azzurro.

"Quando si parla di un tecnico straniero io non sono d'accordo, avete allenatori con carisma, con esperienza. Non puoi avere Carletto, però puoi avere Max (Allegri, ndr), Antonio (Conte, ndr) e ce ne sono sicuramente altri. Ci sono cose che si devono ripensare. L'Italia deve pensare molto dalla base, io penso che il nome del signor Malagò sia un nome forte e mi piacerebbe tanto. Ha un'esperienza di tanti anni, può cambiare perché sicuramente capisce la necessità della struttura di basi. L'Italia è fortissima in tanti sport olimpici, io andrei con la M&M: Malagò e Max".

E dopo un pensiero su Chivu e sullo Scudetto in arrivo per l'Inter ("Tutti sappiamo che lo vincerà, ma lo deve vincere. Non sono superstizioso, però credo molto in queste cose nel calcio. Se la matematica non dice che è fatto, non è fatto… Quando vince io sarò lì"), il portoghese parla della Roma: "Mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio. Ma la mia Roma è finita. Non voglio dire altro. Anzi, una cosa: nessuno se la prenda con i tifosi romanisti dicendo che è colpa loro se non si vince. I tifosi giallorossi sono quelli che aiutano la squadra, nessuno li deve toccare".