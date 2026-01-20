Lazio, il "progetto giovani" umiliato da un vero progetto: la brutale lezione del Como

La perfetta dimostrazione della differenza tra le parole e i fatti. "Folle bloccarci il mercato, per fortuna avevo speso 117 milioni" disse il presidente Lotito alla cena di Natale non più tardi di un mese fa. Una cifra simile (110 milioni) l'ha spesa il Como quest'estate e il campo, che spesso ha ragione, ha dato una risposta forte e chiara. Tra andata e ritorno la squadra di Cesc Fabregas ha battuto 5-0 la Lazio in 180 minuti di dominio assoluto, come dimostrano tutte le statistiche, dal 65% di possesso palla tra andata e ritorno, ai 30 tiri contro 13 fino ai 1294 passaggi contro gli appena 692. Un ko tecnico che va anche oltre il campo, il Como ha messo la freccia e superato drasticamente la Lazio in tutto e per tutto. Lo dicono anche i numeri economici, secondo Transfermarkt la rosa del Como vale 110 milioni in più della rosa biancoceleste (325 milioni per i comaschi, 215 la Lazio), che dice di promuovere un "progetto giovani" con la seconda rosa più anziana della Serie A.

Lazio, gli opposti che non si attraggono. Come il Como ha messo la freccia

Il Como ha seguito tre linee guida fondamentali per costruire la rosa che adesso ha nel mirino l'Europa. Primo concetto fondamentale, l'affidarsi a un allenatore che diventasse il fulcro del progetto tecnico e seguire le sue linee guida. Secondo concetto puntare su giovani, investire su un patrimonio tanto tecnico quanto economico che possa fare crescere la società su entrambi gli aspetti. E infine mettere al primo posto l'investimento, per poi eventualmente incassare da qualche cessione importante. Per farlo bisogna avere una proprietà forte alle spalle, capace di anticipare le spese. O più semplicemente, investire sul futuro. Analizzando il "progetto giovani" della Lazio prendendo a paragone il progetto del Como si vede come la strada sia diametralmente opposto. Di fronte al "questa è casa mia e comando io" il Como di Fabregas si sarebbe spento ancor prima di nascere. Il progetto giovani della Lazio presentato nell'estate del 2024 ha portato a Formello sei acquisti con un età media di 25,3 anni. I 9 acquisti che sono costati al Como in estate 100 milioni tra riscatti e nuovi arrivi avevano un età media a luglio inferiore ai 23 anni. Infine il concetto di investimento, presentato perfettamente dalla Lazio quest'estate. Per proporre il progetto giovani la Lazio ha dovuto cedere due titolarissimi come Castellanos e Guendouzi incassando poco meno di 60 milioni, sostituendoli con Ratkov e Taylor spendendo la metà. Il resto serve a portare il bilancio il più vicino possibile a quel limite di 0.7 del Costo del Lavoro Allargato per evitare un mercato estivo a saldo zero. Una rincorsa da una parte, una corsa verso il futuro dall'altra.