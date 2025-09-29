Lazio in emergenza totale. E solo grazie alla Fiorentina stasera ci sarà un titolare a centrocampo

Emergenza totale per la Lazio di Maurizio Sarri che questa sera sarà impegnata contro il Genoa nell'ultimo posticipo della 5^ giornata di Serie A. I problemi dei biancocelesti riguardano soprattutto il centrocampo, con le squalifiche di Guendouzi e Belahyane e gli infortuni di Rovella, Vecino e Dele-Bashiru.

Di fatto, rispetto a quelle che erano state le scelte iniziali in termini di lista da consegnare alla Lega Serie A, l'unico centrocampista disponibile sarebbe stato quel Danilo Cataldi rientrato in estate dalla Fiorentina. Per questo, è stato "ripescato" all'ultimo secondo Toma Basic, inserito al posto proprio di Dele-Bashiru. Un concatenarsi di assenze che costringerà Sarri a rivedere il suo credo tattico passando al 4-4-2 e che rimanda allo stop al mercato subito in estate per via dei noti problemi all'indice di liquidità.

Proprio il rientro in estate di Cataldi dopo il prestito alla squadra viola in questo senso sarà stato salutato con soddisfazione da Sarri e dalla Lazio, con la Fiorentina che ha rinunciato al cartellino del giocatore nonostante il diritto di riscatto a 4 milioni di euro fosse più che abbordabile. Meglio per la Lazio, che questa sera avrà almeno un titolare a disposizione in mezzo alle tantissime assenze fra squalifiche e infortuni.