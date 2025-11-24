TMW Torino, il problema di Adams toglie i dubbi a Baroni: Zapata torna titolare dopo oltre un anno

Doveva essere in campo dal primo minuto e invece non andrà neanche in panchina. In vista di Torino-Como, in programma a partire dalle 18:30 e valido per la dodicesima giornata di Serie A, il tecnico dei granata Marco Baroni dovrà rinunciare a Che Adams.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb lo scozzese ha accusato poco prima del match un forte attacco di gastroenterite, motivo per il quale ha dovuto alzare bandiera bianca per la sfida alla formazione lombarda allenata da Cesc Fabregas.

Al posto di Adams, Baroni ha scelto di far partire dal 1' Duvan Zapata, al debutto da titolare in questa stagione. L'ultima gara giocata dall'inizio da parte del colombiano risale a quell'Inter-Torino datato 5 ottobre 2024 in cui il giocatore subì la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione. Dopo essere rientrato dall'infortunio, quest'anno Zapata ha raccolto appena 61 minuti nelle sei presenze messe a referto in A.