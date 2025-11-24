Vlahovic, David e Openda: Spalletti fa mea culpa. Giusto che giochi chi può lasciare la Juve?

Dove può aggrapparsi la Juventus per provare finalmente a cambiare passo e dare un'accelerata al proprio cammino, sia in campionato che in ambito europeo? Una strada univoca che risolva in un colpo solo probabilmente non esiste, ma in molti si stanno concentrando su ciò che succede in attacco e sulle difficoltà, ormai risalenti all'inizio della stagione, di far coesistere i vari interpreti a disposizione.

Anche perché dei centravanti designati dalla Juventus, che sarebbero tre, nessuno sta veramente rispondendo come si deve. E di fatto il gioco dell'oca che si è scatenato dallo scorso mercato estivo altro non ha portato che a un ritorno al punto di partenza. Il numero nove della Juventus, anche di quella secondo Spalletti, è Dusan Vlahovic e gli altri due stanno perlopiù seduti a guardare.

Ma veramente Jonathan David è questo? E il canadese, autore senz'altro di un avvio stentato al pari di tanti altri compagni di squadra, non meriterebbe forse qualche occasione in più rispetto a quanto sta riuscendo a raccogliere ultimamente, anche alla luce di un Vlahovic non così risolutivo quando parte da titolare e comunque nella scomoda situazione dettata dal contratto in scadenza a giugno? Lui come Lois Openda, che paga però rispetto agli altri due una minore prorompenza fisica e il fatto di non essersi ancora sbloccato in zona gol. Un primo passo in loro direzione sembra averlo fatto Spalletti, che nella conferenza stampa successiva all'1-1 con la Fiorentina ha riconosciuto di averli fatti entrare troppo tardi.