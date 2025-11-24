Vicenza, Seeber dopo il pari a Brescia: "Solo tre pareggi in 15 gare, siamo sereni"

Werner Seeber, direttore generale del Vicenza, è stato ospite di 'Rigorosamente Calcio' in onda su TVA Vicenza. Ecco il suo pensiero dopo l'1-1 nel big match contro l'Union Brescia al 'Rigamonti':

“Ho sentito solo critiche, abbiamo fatto 15 partite e solo tre pareggi, oggi (ieri, ndr) non è stata la miglior partita, possiamo far di più ma siamo sereni, non è successo nulla.

Se sento la fiducia della proprietà? Sì e apprezzo molto il rapporto che abbiamo, due anni fa non mi aspettavo di tornare però non potevo dire di no, ora siamo arrivati al punto di portare a casa il risultato. Il Vicenza è un club molto organizzato, da alta serie B, rispetto alle infrastrutture che sono a disposizione, la società ha lavorato benissimo, ora abbiamo trovato continuità a livello sportivo aggiungendo ogni anno qualcosa nel mercato. La famiglia Rosso è molto soddisfatta e fiduciosa di portare a casa il risultato.

La scelta di Zamuner? Ci conosciamo da tanti anni e ci stimiamo a vicenda, questo ci aiuta molto; si occupa degli aspetti di campo al centro sportivo, vede i giocatori e coordina lo scouting. È molto pacato e competente, ne conosce molti e ha un buon rapporto con la squadra e staff.

Se ho mai pensato di mollare? No, noi abbiamo fatto 83 punti l’anno scorso, siamo stati in grado di integrare giocatori funzionali con un allenatore con tempra e un ds che si inserisse in questo contesto. Il percorso è continuato perché la famiglia Rosso ci dà la possibilità di poterlo fare, senza di loro potrebbe succedere molto meno.

La proposta di Gravina di ridurre le promozioni? Non mi sembrano proposte che cambino qualcosa e risolvano i problemi”.