Forlì, nota del club: approvato l'aumento di capitale da parte dei soci
La F.C. FORLI’ SRL comunica che si è conclusa l’offerta in opzione delle azioni societarie per l’aumento di capitale sociale indetto dall’Assemblea dei soci Straordinaria.
Tutti soci della F.C. FORLI’ SRL hanno ancora una volta concretamente confermato l’impegno economico nel club a seguito di una annata di successo impreziosita dalla trionfale vittoria del campionato nella passata stagione sportiva, per la quale è corrisposta una significativa crescita dell’impegno economico da parte degli amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione rimane invariato ed il Presidente Gianfranco Cappelli ringrazia tutti i soci della Società per l’impegno finanziario nuovamente confermato nei confronti del club, della città e dei suoi tifosi.
La F.C. FORLI’ SRL si conferma così una società solida, in continuo sviluppo nel presente e nel futuro al fine di consolidarsi nel professionismo.
