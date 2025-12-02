Lazio, la rabbia post Milan: il gruppo pensa alla Coppa Italia, la società studia le mosse

Quale miglior occasione per reagire dopo quanto successo sabato a San Siro? La Lazio di Maurizio Sarri può subito smaltire la rabbia per l’episodio nel recupero contro il Milan e iniziare al meglio il suo cammino in Coppa Italia. Giovedì all’Olimpico contro i rossoneri Zaccagni e compagni cercheranno il riscatto, con Sarri che deve ancora valutare la condizione della sua rosa e capire eventualmente quanto turnover fare. La possibilità di vedere in campo la miglior formazione è concreta, anche perché c’è voglia di smaltire la rabbia accumulata e non espressa nel post partita. La Lazio si sente presa in giro e vuole rispondere sul campo, bisognerà capire con quali uomini a cominciare dall’attacco. Dopo l’anonima prova di Dia a San Siro, la tentazione Castellanos si fa sempre più forte e Sarri potrebbe dare il via libera al ritorno dell’argentino dal primo minuto. Possibile chance anche per Tavares dall’inizio, mentre bisognerà valutare l’impiego di Provstgaard dietro per ridare minutaggio al danese.

Lazio, la reazione della società dopo la rabbia di Milano

Nessun comunicato di sostegno all’AIA, dopo Milan-Lazio la società biancoceleste ha scelto la via del silenzio e aspetta. Oggi ci sarà la versione ufficiale dell’AIA tramite Open Var e si capirà se, come si dice da giorni, Collu sarà promosso dai vertici arbitrali. In tal caso non è da escludere una reazione della Lazio, pronta a prendere una posizione ben diversa rispetto a quella adottata tre settimane fa dopo le parole di Sarri post Inter-Lazio. In un plebiscito di bocciature per Collu, reo di aver visto un fallo inesistente per chiunque, un giudizio positivo dell’AIA all’operato del fischietto di Cagliari rappresenterebbe la beffa oltre al danno vissuto sabato. Il tutto rischia di aumentare le tensione in vista di giovedì, con l’AIA che ha scelto un arbitro esperto come Guida per provare a controllare gli animi di un match che si preannuncia caldissimo.