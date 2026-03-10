Oggi in TV, torna la Champions League: dove vedere Atalanta-Bayern Monaco
Torna la Champions League, con le prime quattro gare valide per gli ottavi di finale. A rappresentare l'Italia è rimasta solo l'Atalanta, con i nerazzurri che sfideranno il Bayern Monaco.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 10 marzo
18.45 Galatasaray-Liverpool (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Atalanta-Bayern (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Newcastle-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Atletico Madrid-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT
Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l'Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l'Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il triste primato nerazzurro: solo Metz e Heidenheim hanno fatto peggio in Europa, ma con due gare in meno
