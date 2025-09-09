Lazio, Lotito: "Derby alle 12.30? Nessuna sconfitta. Fatte considerazioni razionali"
A margine del Premio De Sanctis, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha espresso il proprio parere sul derby della capitale. La sfida contro la Roma, che vale più di una partita da 90 minuti, è stato fissato dalla Lega di Serie A domenica 21 settembre alle ore 12.30:
"Derby alle 12:30? Non c’è nessuna sconfitta - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Mi sono state fatte delle considerazioni che trovo razionali, espresse dalle istituzioni preposte e come tali possono essere condivise. Quindi alle 12:30 o alle 15 non cambia nulla".
Editoriale di Raimondo De Magistris Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
