Lazio, Maldini: "Sarri mi fa giocare sereno, è super importante. Tifosi? Li aspettiamo"

Daniel Maldini, attaccante della Lazio che ha trovato il suo primo gol in biancoceleste quest'oggi, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo: "La cosa più importante è stata la vittoria, lo è stata per il nostro umore, eravamo un po' così senza tifosi...".

Inizia a vedersi di più nel ruolo di centravanti?

"È sempre diverso giocare in un'altra posizione, è sempre un miglioramento continuo e adesso mi trovo più a mio agio sui movimento. Va bene così".

Che cosa le ha dato Sarri?

"Ti fa giocare con la testa serena, è una cosa super importante. Mi ha dato fiducia fin dall'inizio e io cerco di ripagarlo in campo".

Cosa prova a giocare in uno stadio praticamente vuoto?

"Non è una cosa molto bella, però noi li aspettiamo. Speriamo solo di vederli presto e di gioire con loro".

Quali consigli le dà Sarri dal punto di vista tecnico?

"Mi lascia molto libero di svariare, di fare di testa mia e mi chiede di attaccare la porta quando scarico il pallone".