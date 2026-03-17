Lazio, Maldini verrà riscattato: 14 milioni e l'ex Milan diventerà al 100% biancoceleste

Nell'inverno difficile in casa Lazio, i tifosi possono sorridere per il rendimento di uno degli acquisti di gennaio, inseguito a lungo, preso vincendo una folta concorrenza e destinato ad essere la pietra angolare della squadra che verrà: Daniel Maldini. Per tutto l’inverno il direttore sportivo Angelo Fabiani ha insistito per portare l'ex Monza alla Lazio e alla fine l'ha spuntata.

Sarri voleva Insigne, adesso però ha messo Maldini al centro del progetto

Il tecnico Maurizio Sarri per il ruolo di esterno sinistro chiedeva Lorenzo Insigne, che aveva già allenato a Napoli e poi finito addirittura in Serie B, al Pescara, ma la società biancoceleste gli ha invece preso l’ex Milan, per questioni anagrafiche. L’allenatore laziale, fin dai primi giorni, ha però provato Maldini come finto 9: non ha mai pensato a lui come esterno, lo sta formando in un ruolo nel quale il figlio d’arte non aveva mai giocato. E lui ha ripagato con partite sempre di ottimo livello.

Il futuro: riscatto che a questo punto sembra essere scontato

Arrivato in prestito oneroso (è stato pagato circa un milione), per riscattarlo la Lazio dovrebbe sborsarne altri 14, ricorda oggi il Corriere della Sera nella sua edizione capitolina. Viste le attuali prestazioni, la conferma appare quasi scontata.