Ci siamo, venerdì le convocazioni di Gattuso: quattro assenti e tante scelte già fatte

Nella giornata di venerdì il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso diramerà la lista dei calciatori convocati per il play-off Mondiale. Se vorrà staccare il pass per la partecipazione alla Coppa del Mondo 2026, l'Italia dovrà battere giovedì prossimo l'Irlanda del Nord a Bergamo e poi una tra Galles e Bosnia-Erzegovina in trasferta il martedì successivo. A pochi giorni dalle convocazioni pochi i dubbi per il CT, quattro al momento gli indisponibili: il difensore del Milan Matteo Gabbia, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, il centrocampista Antonio Vergara (per lui sarebbe stata la prima convocazione) e Marco Verratti, l'elemento d'esperienza a cui Gattuso voleva affidarsi per questo raduno ma che non è al meglio fisicamente. Ma chi verrà convocato? Rispetto alle convocazioni di novembre non sono previsti grandi stravolgimenti, ma ci saranno un paio di new entry come Marco Palestra e Niccolò Pisilli.

Portieri - Qui non sono previsti cambi, quindi Donnarumma titolare con Vicario, Carnesecchi e Caprile alle sue spalle.

Difensori - Palestra sostituirà l'infortunato Di Lorenzo, Gatti prenderà il posto di Gabbia. Certi di una maglia Mancini, Bastoni, Calafiori e Buongiorno, così come gli esterni Cambiaso e Dimarco. A sinistra dovrebbe tornare Spinazzola, non scontata un'aggiunta a destra: se ci sarà, potrebbe rientrare Bellanova.

Centrocampisti - Non ci sono Verratti e Vergara, spazio a Pisilli che ben si sta comportando nella Roma. Certi di una maglia Locatelli, Cristante, Frattesi, Tonali e Barella. Se ci saranno aggiunte, uno tra Pellegrini e Ricci.

Attaccanti - L'Italia che dovrebbe confermare lo schieramento con la doppia punta porterà in raduno quattro centravanti: Kean, Retegui, Pio Esposito e Scamacca. Raspadori se al meglio ci sarà, ma per ora non vede il campo da più di un mese. A sinistra ci sarà Zaccagni (e Cambiaghi soprattutto se Raspa non ce la fa?), a destra Politano e Orsolini dovrebbero essere confermati come esterni offensivi. Pre-convocato Chiesa, potrebbe essere la sorpresa. Non dovrebbe esserci spazio almeno a questo giro per Berardi, Bernardeschi e Zaniolo.