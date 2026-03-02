Lazio, nessun giocatore oltre i tre gol in campionato: solo una squadra peggio in Europa

Momento delicato per la Lazio, che continua ad avere difficoltà soprattutto in fase realizzativa. Con appena 26 gol segnati in questo campionato, la squadra di Maurizio Sarri ha il peggior attacco della parte sinistra della classifica della Serie A. In Italia, finora, solo Parma, Cremonese, Lecce, Pisa e Hellas Verona hanno segnato meno dei biancocelesti.

Ma è un altro dato a impressionare: finora, nessun giocatore della Lazio ha segnato più di tre gol in campionato. Questa quota è stata raggiunta da Pedro, Isaksen, Cataldi, Zaccagni e Cancellieri. Difficile parlare di collettivo del gol.

Secondo l’analisi dei colleghi de LaLazioSiamoNoi, a livello di campionati big five, soltanto il Wolverhampton, ultimo nella classifica della Premier League, ha fatto peggio, dato che nessun calciatore ha segnato più di due reti. In Italia, solo il Lecce non ha, come la Lazio, giocatori oltre le tre reti (Banda e Coulibaly).