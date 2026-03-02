Fiorentina, Ferrari: "Con Vanoli abbiamo trovato tante soluzioni. Siamo sulle montagne russe"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio della partita contro l'Udinese: "Un po' di mesi fa ci siamo dovuti guardare intorno, in faccia e capire come affrontare questa situazione. Abbiamo iniziato a lavorare con persone diverse e cercato soluzioni, ovvero continuare a lavorare e ragionare partita dopo partita".

Lei ha creato un legame speciale con la famiglia Astori. Oggi, a 2 giorni dall'anniversario della sua morte, lo ricordate.

"Sono arrivato qualche mese dopo la tragedia, da lì ho sempre parlato con la famiglia e ho avuto con loro un rapporto bellissimo. Ci hanno aiutato e li ho aiutati a portare avanti sempre il nome di Davide. Sono felice di essere qui in un momento in cui la Fondazione Astori fa un qualcosa di concreto per ricordarlo".

Con Vanoli vi siete ripresi, ma avete dei momenti comunque preoccupanti.

"Con Paolo abbiamo trovato tante soluzioni, abbiamo lavorato tanto e il suo lavoro sta portando dei frutti. Ci siamo detti che siamo sulle montagne russe, a volte ci riesce tutto bene e a volte ci perdiamo, sennò non saremmo dove siamo oggi. Il mister però ci sta dando tutto e sta cercando soluzioni anche a questo".

Qual è il vostro rapporto con la tifoseria?

"Abbiamo tutti la consapevolezza della situazione. Al di là di scioglierci o meno non possiamo mollare, i tifosi ci stanno vicini, ma anche per loro c'è questa situazione in cui siamo e bisogna affrontarla".