Andreoletti e la sfida con Donadoni: "Affronto colleghi che vedevo solo su Football Manager"

La sfida di domani all’Euganeo metterà di fronte uno dei tecnici più giovani della Serie B e uno dei più esperti. Il primo è Matteo Andreoletti, classe ‘89, del Padova, il secondo invece quel Roberto Donadoni, allenatore dello Spezia, che del collega potrebbe essere il padre essendo nato nel ‘63.

Nel corso della conferenza stampa alla viglia della sfida il tecnico biancoscudato si è trovato a rispondere a una domanda su quali sensazioni proverà ad affrontare l’ex ct, anche lui nato in provincia di Bergamo, e ha svelato la propria passione per un famoso gioco manageriale di calcio: “È un altro bergamasco, lui non mi conoscerà ma io conosco bene lui, - spiega Andreoletti con una battuta - in questa categoria mi trovo ad affrontare colleghi che vedevo solo su Football Manager”.