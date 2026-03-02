Esclusiva TMW Tutta questione di rigore. Carrarese, Pasciuti tuona: "Gli arbitri devono avere equità di giudizio"

"Ieri abbiamo fatto una grande prestazione, contro una squadra tosta e ben organizzata, per giunta partita subito bene con un meritato vantaggio fulmineo. Pur subendo la doccia fredda iniziale, siamo riusciti a non disunirci e a restare in partita, costruendo gioco con pazienza e cercando in tutti i modi di raggiungere il pareggio, che poi è arrivato con merito": così, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il Direttore Sportivo della Carrarese Iacopo Pasciuti, tornato a parlare in un delicata settimana che - dopo il pari di ieri contro il Mantova - opporrà gli apuani al Catanzaro.

Il pareggio però ha lasciato molto rammarico, per ben precisi motivi, spiegati dal dirigente azzurro: "Ancora una volta siamo costretti ad evidenziare l’ennesima prestazione arbitrale negativa. La direzione di gara del Sig. Turrini non è stata adeguata sia per quanto riguarda la gestione generale della partita, si ravvisano numerosi falli invertiti o non fischiati a causa del metro applicato in maniera non uniforme, la gestione dei cartellini e il lassismo nel consentire fin dai primi minuti continue perdite di tempo. Stupisce, nuovamente, la difformità con cui è stato valutato il tocco di mano in area di rigore: contro il Mantova è stato giudicato falloso mentre la medesima casistica contro il Padova è stata giudicata non meritevole di calcio di rigore. Non voglio poi ritornare sul penalty solare negato nella gara contro il Modena. Anche nei secondi finali della gara, non è stato assegnato un evidente calcio di punizione a nostro favore per fallo ai danni di Zanon e manca un secondo giallo con relativa espulsione a Mensah. Ribadisco, anche questa volta, l’auspicio e l’augurio che nelle prossime direzioni arbitrali ci possa essere giustizia, equità e, soprattutto, maggiore uniformità nella valutazione degli episodi".

Come sta reagendo a tutti ciò la squadra?

"La squadra è in salute, sta bene ed è molto concentrata sui propri obiettivi. Ci siamo lasciati alle spalle un difficile mese di febbraio, terminato senza segnare una sola rete, e ora sappiamo che è cominciata la corsa finale, decisiva, con tanti incontri anche ravvicinati, visti i due turni infrasettimanali di marzo. Chiunque gioca, però, dà il massimo e siamo in fiducia".

L'infermeria sembra però non giocare a vostro favore...

"Ieri non avevamo Oliana e Guercio, infortunatosi proprio il giorno della partenza, forse perdiamo anche Schiavi: lo staff medico sta valutando l’entità degli infortuni ma serve prudenza, le partite sono tante e ravvicinate, quindi meglio non affrettare i tempi di recupero".

Tra soli due giorni arriva il Catanzaro. Come ci si prepara a un impegno del genere?

"Il Catanzaro è un’ottima squadra, magistralmente diretta dal proprio allenatore. Dobbiamo recupere tutte le energie possibili e dare il massimo per cercare di riportare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano. Noi ce la metteremo tutta".