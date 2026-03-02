Udinese, Kabasele: "Ripartire dalla buona prestazione offerta col Bologna"

Kabasele, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima di scendere in campo per la sfida contro la Fiorentina. Messaggio chiaro: bisogna riscattarsi dopo una serie di risultati negativi. Ecco le sue dichiarazioni: “Dobbiamo ripartire dalla partita di Bologna, gara in cui abbiamo fatto bene. Siamo un gruppo che ha voglia di risollevarsi e che deve combattere su tutti i palloni. Stasera speriamo di fare punti". Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Kamara, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Parisi, Pogracic, Rugani, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. All. Vanoli