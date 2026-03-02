Il Mantova dovrà fare ancora a meno di Bonfanti: è stato operato in Finlandia al tendine

Prosegue la stagione complicata di Nicholas Bonfanti al Mantova. L’attaccante infatti, che non viene convocato dalla fine del 2025 si è sottoposto a un’operazione al tendine che lo terrà fuori per ancora diverso tempo. Lo comunica il club virgiliano con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito:

“Operazione riuscita per il calciatore Nicholas Bonfanti che nella giornata odierna si è sottoposto ad intervento chirurgico per la rottura del tendine prossimale semimebranoso della gamba destra. L’intervento è stato effettuato dal dottor Lasse Lempainen a Turku, in Finlandia, nel reparto di ortopedia (FinnOrthopaedics Oy) del Pihlajalinna Hospital. Il calciatore è stato già dimesso e nella giornata di domani farà rientro in Italia per iniziare il percorso riabilitativo”.

Per infortuni di questo genere si prospetta come minimo un mese di stop con il centravanti classe 2002 che dunque potrà tornare a disposizione di mister Modesto per il rush finale della stagione nella migliore delle ipotesi. Finora per lui sono state 12 le presenze in biancorosso senza però alcun gol all’attivo.