Fiorentina, Ranieri: "Ricordo con affetto Davide Astori. Non vediamo l'ora di giocare"

“E’ una partita molto importante, nel ricordo di Davide Astori. Ero in Primavera, ma mi allenavo spesso in prima squadra e ho avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo. Aiutava tutti, è stato davvero un grande capitano per la Fiorentina. Quanto alla gara di oggi, posso dire che passare il turno di Conference ci ha dato una forza maggiore. Stasera è un match importante e complicato, ma ci siamo preparati al meglio e non vediamo l’ora di scendere in campo”. Queste le parole di Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ai microfoni di DAZN. Inevitabile ricordare Davide Astori che morì tragicamente proprio poche ore prima di Udinese-Fiorentina ormai 8 anni fa. Ecco le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Kamara, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Parisi, Pogracic, Rugani, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. All. Vanoli