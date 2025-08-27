Lazio, Noslin parte o resta? Respinta un'offerta del Parma, la situazione
La Lazio è partita in malo modo in questo campionato 2025/26, con una sconfitta contro un brillante Como che ha lasciato poco cui appigliarsi. Come risaputo, non c'è il mercato - bloccato per questa estate in entrata - su cui riporre le speranze di sistemare in questi ultimi giorni di mercato le eventuali lacune, ma solo il lavoro di campo.
I biancocelesti però da qui all'1 settembre potrebbero ancora muoversi per diversi giocatori in uscita. L’obiettivo del club di Claudio Lotito è infatti quello di sfoltire la rosa lasciando partire i giocatori finiti ai margini del progetto tecnico del nuovo ciclo targato Maurizio Sarri.
Fra di essi secondo il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola c'è anche Tijjani Noslin. Come si legge infatti la Lazio potrebbe farsi tentare nel venderlo per una cifra di circa 15 milioni di euro. Per questo sarebbero stati allacciati i contatti con il Feyenoord e alcune società militanti nella Championship inglese.
Ma non solo: anche nella Serie A italiana il suo profilo piace e ci sarebbero stati contatti con il Parma in tal senso, dato che il club gialloblu cerca una punta in prestito dopo il grave infortunio subito dall'ultimo arrivato Matija Frigan. Secondo il Corriere dello Sport però i ducali avrebbero già avanzato una proposta di prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto, rispedita al mittente dalla Lazio che ora potrebbe anche tenerselo.
