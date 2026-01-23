Lazio, nuovo nome per il centrocampo: piace il 2002 del Rennes Andres Gomez
La rivoluzione continua in casa Lazio e se il futuro di Alessio Romagnoli sembra essere ormai segnato, il ds Fabiani lavora incessantemente anche alla ricerca di rinforzi che possano aiutare Sarri. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c'è quello di Andrés Gómez, colombiano classe 2002 di proprietà del Rennes, attualmente in prestito al Vasco da Gama. Esterno rapido, duttile, con caratteristiche che potrebbero adattarsi a più ruoli nel tridente offensivo.
Di sicuro è più un assist-man che un bomber. Al momento si tratta solo di un’ipotesi, un profilo monitorato, senza trattative avanzate. Isaksen, intanto, aspetta. Sa perfettamente che anche il suo destino, così come quello di qualsiasi altro giocatore in rosa, non è più scontato. Chiunque può partire, a patto che arrivi un'offerta in grado di soddisfare Lotito, fa sapere oggi il Corriere dello Sport.
