Lazio, oggi l'operazione di Rovella: le scelte per gennaio

La telenovela pubalgia di Nicolò Rovella si chiude quest'oggi. Il regista classe 2001 nel pomeriggio si opererà presso la clinica Quisisana rimandando così al 2026 il suo rientro in campo dopo due mesi di stop. La terapia conservativa sembrava poterlo portare a rientrare in campo tra Lecce e Milan, ma i fastidi accusati anche nel fine settimana scorso hanno portato a Rovella ad alzare definitivamente bandiera bianca. L'operazione costringerà l'ex Monza e Juventus a rimanere ai box fino al termine dell'anno solare e questo potrebbe cambiare anche le strategie a gennaio. In attesa di capire quello che sarà il verdetto della Commissione sul mercato a saldo zero o libero, la Lazio ha iniziato a programmare il mercato di riparazione e il centrocampo sarà un reparto da rivedere.

Lazio, possibile rivoluzione a centrocampo già a gennaio

Difficile immaginare cessioni pesanti come Guendouzi o lo stesso Rovella, ma non è da escludere almeno un'uscita a centrocampo. Belahyane è fuori dal progetto tecnico e piace in Francia, c'è poi il capitolo Dele-Bashiru che terrà banco fino a gennaio. Il nigeriano è uno dei giocatori meno adatti al calcio di Sarri, che avrebbe già dato il suo via libera alla cessione dell'ex academy del Manchester City. Dele-Bashiru è però l'emblema del progetto giovani proposto dal direttore sportivo Fabiani e della sua talent room e per questo il ds spinge per la permanenza del nigeriano. A prescindere dal suo futuro, viste anche le scadenze a giugno di Basic e Vecino, un centrocampista può arrivare a gennaio. La Lazio avrebbe bisogno di una mezzala di qualità, ma l'infortunio di Rovella porta anche a una riflessione su un regista. Un nome che può piacere è quello di Sven Mijnans, centrocampista dell'AZ Alkmaar che gioca spesso da regista ma che ha fatto anche la mezzala e il trequartista in carriera. Strategia che nei prossimi giorni verrà definita, capendo anche i tempi di recupero di Rovella dopo l'operazione di oggi.