Lazio, Patric: "Quando sei stanco e guardi la curva ritrovi subito le energie"

“Mi sono trovato benissimo nel nuovo ruolo e mi ha fatto piacere partire dal primo minuto. Il mister ci stava lavorando da molto tempo e negli allenamenti ho dato la mia disponibilità perché conta il bene della Lazio. Abbiamo fatto una grandissima partita e voglio fare i complimenti ai miei compagni di squadra. In alcune circostanze corriamo molto e sprechiamo tante energie, proprio per questo avere i tifosi al nostro fianco fa la differenza. La spinta della Nord ci ha dato la forza necessaria per arrivare alla fine e lottare su tutti i palloni, quella spinta in più di cui noi calciatori abbiamo bisogno. Gila? Ha potenzialità veramente importanti.

Sta crescendo tanto, può migliorare ancora, fisicamente è ben messo e nonostante questo è veloce. Non si vedono in giro molti giocatori così. E’ giovane e sta dando tanto alla causa, oggi è stato devastante. Farà una grande carriera, su questo non ci sono dubbi. Non parliamo di futuro perché siamo concentrati su questa stagione”. Queste le parole di Patric, centrocampista adattato della Lazio, ai microfoni di DAZN.