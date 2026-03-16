Da Cunha: "Non abbiamo segreti, questo Como prova a far male a ogni suo avversario"

Il centrocampista Lucas Da Cunha, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la vittoria del Como contro la Roma e il conseguente quarto posto dei lariani: "Non c'è un segreto, questo è il lavoro, quello che facciamo ogni giorno. Proviamo a fare male a ogni squadra. Sappiamo che è molto difficile sempre, ma proviamo sempre a fare qualcosa di differente per fare male".