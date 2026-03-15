Cagliari, Pavoletti onesto: "Dal Pisa una bella lezione di calcio, sembravano loro in 11"

L'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa dai sardi contro il Pisa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dall'espulsione in poi (di Durosinmi) non siete riusciti a riemergere. Come mai?

"Ci hanno dato una bella lezione di calcio, hanno giocato con il cuore, da fratelli, sembravano loro in 11 e noi in 10, con quello spirito applicato alle nostre qualità possiamo tornare presto a fare punti, dobbiamo prendere spunti. Sono sicuro che anche stavolta ce la faremo".

Questo è un momento difficile o contano le attenuanti, come le assenze?

"Stiamo vivendo giorno dopo giorno, tutti gli infortuni secondo me sono stati limati dal mister, abbiamo fatto i punti migliori quando siamo rimasti in pochi, oggi potevamo dare un colpo alla salvezza, non ci è riuscito, ma siamo forti e affiatati. Oggi bisogna fare un esame di coscienza, ma da domani dobbiamo ricordarci che possiamo fare punti anche con il Napoli".

Hai dimostrato che puoi dare ancora molto?

"Sicuramente posso dare, sono vivo, mi mancava il gol, quello al Pisa era un sogno da bambina, ricordo le partite allo stadio in Serie C, anche se lo avevo sognato con un peso diverso. Bello che ci sia questa rivalità da campo, quello che conta è che andiamo via con zero punti e questo gol non vale molto".