Il Milan ribalta le considerazioni sul pareggio dell’Inter. Altro allungo nerazzurro, nonostante tutto

Partita sporca, faticosa, bella solo a tratti, quella andata in scena all’Olimpico fra Lazio e Milan e che ha visto i biancocelesti imporsi per 1-0 sui rossoneri grazie alla rete di Isaksen poco dopo la metà del primo tempo. Una battuta d’arresto importante per i rossoneri, attesi dai più a ben altro risultato dopo il pareggio di ieri dell’Inter in casa con l’Atalanta.

Modric e compagni non sono invece mai riusciti a sfondare, nonostante un secondo tempo fatto di pressing e tentativi di spinta reiterati. Tanti angoli, alcune azioni confuse, qualche tiro da lontano e un gol giustamente annullato per mani di Athekame prima del tiro, tutti ingredienti che non hanno però mai messo in crisi l’ottimo Motta, difensore dei pali della Lazio per l’occasione.

Un ko, quello dei rossoneri, che fa rivalutare in modo importante anche il pareggio di ieri dell’Inter. Quello che sembrava un altro stop da parte dei nerazzurri dopo il derby si trasforma in realtà in un punto guadagnato, quasi a sorpresa. Le critiche per la squadra di Chivu ci sono state e resteranno, ma martedì alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina tutto sarà visto con un occhio diverso. Perché a 9 giornate dal termine del campionato, la classifica dice comunque +8 sulla seconda e +9 sulla terza.