Sassuolo, Grosso: “Mi sono piaciuti i subentrati come Volpato e Bakola”

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza dopo il ko col Bologna, soffermandosi anche sull'impatto dei giocatori subentrati nella ripresa che hanno cambiato la dinamica del match:

Primo tempo cosa hai detto alla squadra? Secondo tempo meglio ma troppo poco...

"Quando non metti dentro alla gara i giri giusti del motore le gare sono difficili e gli avversari ti mettono a nudo i limiti. Nella ripresa abbiamo alzato secondo me, abbiamo messo in difficoltà una squadra forte perché non dobbiamo dimenticarci quello che siamo e contro chi giochiamo. Abbiamo creato potenziali occasioni per riprenderla ma in questo campionato se non riempi le partite poi diventa difficile. Peccato aver solo sfiorato il risultato, poi ci prepareremo per la prossima. Questo è un campionato che ti mette dentro alle difficoltà e attraverso le difficoltà ci siamo costruiti adesso e dovremo provare a farlo nel finale".

Nel primo tempo avete provato la giocata a sinistra con il terzo uomo puntando su Laurienté, mentre avete fatto più fatica a isolare Berardi dall'altra parte. È d'accordo?

"Ci potevamo accendere meglio con la catena che abbiamo a destra, a sinistra Armand ha fatto una bella partita perché ci ha permesso di salire, ha messo in difficoltà gli avversari, poi ci sono anche gli avversari, però il suo modo mi è piaciuto molto e con altri giocatori che di solito sono bravi ad alzare i giri ".

Cosa manca a questa squadra per puntare più in alto? Bene comunque Volpato e Bakola in campo...

"I subentrati mi sono piaciuti, agevolati anche dal modo della squadra. Il campionato di Serie A è duro, è una neopromossa che sta facendo cose buonissime e sta alternandole a cose da fare meglio. Il nostro obiettivo è dichiarato, ci siamo quasi, quando toglieremo quel quasi poi penseremo a cosa potremo fare".