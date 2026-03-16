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Liverpool in difficoltà, Szoboszlai: "Se non ci svegliamo, giocheremo in Conference"

Liverpool in difficoltà, Szoboszlai: "Se non ci svegliamo, giocheremo in Conference"TUTTO mercato WEB
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Oggi alle 00:12Calcio estero
Michele Pavese

Una stagione complicata, con risultati deludenti che iniziano a far discutere. Dopo la sconfitta con il Wolverhampton (2-1) e il pareggio casalingo contro il Tottenham (1-1), il Liverpool mostrato ancora una volta fragilità, concedendo il gol del pareggio nei minuti di recupero e vanificando così una prestazione positiva.

Al termine della sfida contro gli Spurs, Dominik Szoboszlai, autore del gol del momentaneo vantaggio, ha espresso tutta la sua frustrazione: "È una grande delusione. Ancora una volta, a pochi minuti dalla fine, subiamo gol che potevamo evitare. Dobbiamo svegliarci, altrimenti ci accontenteremo della Conference League". Nonostante il nervosismo, il centrocampista ungherese ha evidenziato anche i lati positivi della partita: "In avvio abbiamo controllato il match, creato occasioni e limitato i loro pericoli. Nella ripresa, invece, non siamo riusciti a mantenere lo stesso ritmo".

Il rendimento altalenante della squadra in Premier League si riflette anche in classifica: con soli 49 punti, il Liverpool resta lontano dai vertici occupati da Arsenal (70), Manchester City (61) e Manchester United (54), rendendo la qualificazione alla prossima Champions sempre più complicata. Anche l’allenatore Arne Slot ha commentato la situazione, sottolineando la difficoltà di capitalizzare le occasioni: "Ogni volta che subiamo gol all’ultimo minuto, è frustrante. Abbiamo 12-13 giocatori capaci di grandi prestazioni, ma serve reagire subito".

La prossima settimana sarà cruciale: il ritorno degli ottavi di Champions contro il Galatasaray e la sfida di campionato contro il Brighton saranno decisive per rialzare la testa e rilanciare le ambizioni europee.

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