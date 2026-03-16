Cagliari, Pavoletti gol ma sconfitta nel suo derby: "Cornice bellissima, le provocazioni ci stanno"

L’attaccante del Cagliari Leoardo Pavoletti ha parlato dopo la sconfitta contro il Pisa, in un derby tutto personale (è livornese, ndr) che lo ha visto segnare il gol dei suoi che non è però valso ad evitare il ko:

Un commento sul gol?

"La "L" sta per Livorno, e nasce dai derby giocati in Serie C. Ma purtroppo questo gol conta zero. Il Pisa mi è piaciuto molto, sembravano loro in undici e noi in dieci. Credo però che questo gruppo sia molto resiliente e uscirà da questo momento”.

Un commento sulla rivalità tra Livorno e Pisa?

"La provocazione finale? L’ho vissuta con il sorriso: fa parte del clima tra pisani e livornesi, è una rivalità sana e genuina. Io da ragazzino vedevo il derby e per me Pisa-Livorno era Serie A anche se erano in C: una cornice bellissima".

Come sta vivendo questo momento?

"Dal punto di vista emotivo, io vivo il calcio così. Ho bisogno dell’ansia, della tensione: anche stanotte ho dormito 4 ore pur sapendo che probabilmente non avrei giocato. Ma è così che rendo. Ho sbagliato diversi passaggi oggi, ma quando è arrivata quella palla sul colpo di testa di Dossena lo sapevo già: sentivo che avrei fatto gol. Sono sensazioni che non si spiegano."