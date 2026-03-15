Classifica Serie A, il Milan stecca e fa un favore all'Inter. Como in zona Champions
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La Lazio batte il Milan 1-0 nel posticipo della domenica sera della 29^ giornata di Serie A, permettendo così all’Inter di restare a +8 dai rossoneri di Massimiliano Allegri che non sono riusciti a sfruttare il pareggio di ieri degli uomini di Chivu. Il Milan deve così guardarsi dal ritorno del Napoli, ora distante solo un punto al terzo posto. Sale la Lazio, che stacca l’Udinese, supera il Sassuolo e mette il Bologna nel mirino.
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
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