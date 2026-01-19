Lazio, pronta l'offerta al Verona per Giovane: sul piatto Belahyane più conguaglio economico
Lazio e Hellas Verona stanno valutando una soluzione comune per rafforzare le rispettive rose, con l’ipotesi di uno scambio che prende sempre più forma. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club biancoceleste starebbe pensando a una proposta che includa un conguaglio economico più il cartellino di Reda Belahyane per arrivare a Giovane.
I contatti tra le parti proseguono. Per il centrocampista, approdato alla Lazio appena un anno fa proprio dal Verona, si tratterebbe di un ritorno in gialloblù
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
