Lazio, Provedel: "Sconfitta brutta, hanno fatto tutto loro. Il mercato non ci compete"

Un rigore parato ma serata amara per Ivan Provedel, il portiere della Lazio ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Como: "Una sconfitta brutta, tranne qualche minuto dopo l'episodio del rigore c'è stata una scossa poi non siamo riusciti ad incidere sulla gara. Hanno fatto tutto loro, è un vero peccato".

Che ambiente avete trovato a fine partita?

"E' normale che l'ambiente sia deluso, sono rammaricato per questo ma l'unica cosa che posso dire e pensare che si deve lavorare forte e meglio".

Quanto incidono le voci di mercato?

"Siamo professionisti e dobbiamo pensare solo al campo, il mercato non ci compete. Parlo per me ma posso parlare a nome di tutti, dobbiamo fare molto meglio".

Il morale nello spogliatoio?

"E' normale che dopo una partita come oggi, se guardi la partita e la classifica, puoi pensare che sia poco da fare. In realtà non è così, dobbiamo pensare giorno per giorno, partita per partita e a fine anno si tireranno le somme".