Live TMW Lazio, Provedel: "Solo col lavoro si possono ottenere risultati migliori"

22.52 - La Lazio viene dominata dal Como di Cesc Fabregas, che vince 0-3 all'Olimpico grazie alla rete di Martin Baturina e alla doppietta di Nico Paz. Tra pochi minuti il portiere biancoceleste Ivan Provedel interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.48 - È iniziata la conferenza stampa di Ivan Provedel.

Come si esce da questa situazione difficile?

"Penso che l'unico modo sia quello di lavorare senza pensare troppo. Dobbiamo cercare di fare meglio quello che ci chiede l'allenatore, solo con il lavoro si possono ottenere i risultati".

Che spiegazione vi è stata data da Fabbri all'intervallo dell'atteggiamento degli arbitri nei confronti della Lazio?

"Io non ho presente questa conversazione, non ci si può attaccare all'arbitro dopo questo risultato. Io devo fare del mio meglio in campo, poi l'arbitro prende delle decisioni. Ci sono state diverse decisioni che possono essere discutibili, poi è normale che un primo tempo così può portare frustrazione e ti porta a cercare un confronto maggiore con l'arbitro. Io non sono in grado di pensare all'arbitro, non è lui che ci fa vincere le partite. Dobbiamo solo pensare a fare molto meglio".

Cosa vi è mancato in area di rigore nel resistere come avevate fatto nelle settimane precedenti?

"Era preventivato che il Como potesse avere maggior possesso di noi e non è stata una sorpresa. Quando si arriva negli ultimi metri contano i dettagli e l'incisività, loro ce l'hanno avuta perché hanno saputo sfruttare le non tante occasioni che hanno avuto. Noi invece non le abbiamo sfruttate, quando sei in zona decisiva devi parare o evitare il tiro e buttarla dentro".

È un caso che tu stia migliorando nel fondamentale dei rigori o ci stai lavorando di più?

"Purtroppo non ho parato tanti rigori, diversi li hanno tirati fuori e non è difficile prendere quelli. Con la Fiorentina non l'ho toccata abbastanza per tenerla fuori dalla porta, è successo anche col Monza l'anno scorso. Oggi ci sono riuscito, dispiace che non abbia cambiato qualcosa il risultato".

Come è cambiata difensivamente la squadra con l'uscita di Guendouzi e l'ingresso di Taylor?

"Non penso che abbiamo preso tre gol oggi perché ha giocato Taylor, è un discorso di squadra. Sicuramente Guendouzi dava un contributo importante in entrambe le fasi, ma Taylor si sta integrando molto bene. È un ragazzo sveglio e molto disponibile, forse Guendouzi era leggermente più interditore e più aggressivo, magari Taylor può dare più palleggio e ha meno aggressività, ma sono sicuro che ci saprà dare un grande contributo".

23.55 - È terminata la conferenza stampa di Ivan Provedel.