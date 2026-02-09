Lazio, Provstgaard rassicura: "Avevo solo crampi. Gol di Kalulu? Fa male, ma pari importante"

Fra Juventus e Lazio ne esce un pareggio: i bianconeri rimontano da 0-2 a 2-2 con il gol di Kalulu che pone fine alle contese. Il difensore biancoceleste, Oliver Provstgaard, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sfida di Torino. Di seguito le sue dichiarazioni: "Come sto? Bene, non ho problemi fisici. Durante la partita di oggi ho sentito solamente dei crampi a entrambi i flessori, ma sto bene", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

In merito alla rete subita nel finale dai suoi, ammette: "Fa sempre male prendere un gol nei minuti finali, ma questo risultato rimane importantissimo per noi. Fare 2-2 in questo stadio contro la Juve è incredibile. Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura. Nella mia testa c’è pressione, ma avevo la sensazione che sarebbe stata la mia partita. Volevo fare una grande gara per me e per la squadra. Siamo un gruppo molto forte quando stiamo insieme come oggi".

In merito ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, conclude: "È una gara importantissima per noi. Vedendo la gara di oggi certamente dobbiamo fare meglio in alcune situazioni. Domani dobbiamo un grande allenamento per fare una grande gara contro il Bologna".