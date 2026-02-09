Focus TMW Serie B, la Top11 della 23ª giornata: che impatto Johnsen. D'Alessandro strepitoso

Si chiude con importanti la 23ª giornata del campionato di Serie B. Il Venezia batte il Frosinone nello scontro al vertice della classifica e allunga al primo posto, con i ciociari che si fanno anche superare dal Monza vittorioso contro l'Avellino. Nelle posizioni di rilievo bene anche Palermo, Cesena e Catanzaro, mentre il Modena continua a zoppicare. Nella seconda parte della graduatori, invece, secondo successo di fila della Sampdoria e ritorno ai tre punti per il Mantova che batte il Bari in uno scontro diretto per la salvezza.

Di seguito la Top11 della 23ª giornata secondo le pagelle di TMW (modulo 4-2-3-1):

Joronen (Palermo) 7.5 - La parata su Ignacchiti, spaziale, vale più di 3 punti.

Ebuehi (Empoli) 6.5 - Entra e dopo pochi secondi trova subito il gol del pari.

Antonini (Catanzaro) 7.0 - Un muro. Domina nel gioco aereo e non sbaglia un anticipo su Gondo. Prestazione autoritaria fino al cambio.

Svoboda (Venezia) 6.5 - Ha vita dura contro Raimondo, soprattutto nella prima parte di gara. Migliora dopo l'intervallo, quando confeziona anche l'assist per l'1-2 di Doumbia.

Carboni (Monza) 6.5 - Ha qualche buona intuizione per servire i compagni sulla corsa. Buone letture e ottimi gli anticipi.

Doumbia (Venezia) 7.5 - Prova da applausi per il numero 8. Di fatto un attaccante aggiunto, con le sue numerose incursioni in area. Dopo aver sfiorato il gol nel primo tempo, nel finale sigla la rete del soprasso su perfetta imbucata di Svoboda.

Pessina (Monza) 7.5 - Torna al gol dopo un anno e quattro mesi e lo fa in maniera pesante. Il rigore della rimonta manda il Monza nella zona promozione.

D'Alessandro (Catanzaro) 8.0 - Devastante. Nel primo tempo salva un gol fatto con un intervento prodigioso sulla linea, poi chiude la pratica al 52’ ribadendo in rete una respinta corta su un suo stesso tiro (dopo assist di Iemmello). È l’anima offensiva della squadra, imprendibile nell’uno contro uno.

Liberali (Catanzaro) 7.5 - Il migliore in campo insieme a D’Alessandro. Sblocca il match al 29’ con un sinistro chirurgico dal limite dell’area che non lascia scampo a Seculin. Qualità e visione di gioco superiore.

Johnsen (Palermo) 7.0 - Si presenta con un tocco di tacco che fa partire l’azione del gol di Pohjanpalo. Impatto impressionante il suo sul mondo Palermo.

Pohjanpalo (Palermo) 7.5 - Non ci sono più parole per descrivere questo giocatore. Nullo per 56 minuti ma comunque decisivo.