Il punto sulla B: il Barbera fischia Dionisi, super Venezia. Dionigi, addio Reggiana

Va in archivio un’altra giornata del campionato di serie B e c’è un cambio al comando della classifica. Grazie al colpaccio in casa del Frosinone, il Venezia di mister Stroppa conferma di vivere un periodo straordinario e ora guarda tutti dall’alto verso il basso. Al di là dell’oggettiva forza dell’organico, è evidente che la squadra sciorini un calcio piacevole e offensivo, con un ambiente che ha ritrovato entusiasmo dopo la retrocessione e Stroppa che sogna la quarta promozione in A della sua carriera. Nulla ovviamente cancella il percorso straordinario dei ciociari che, fino alla fine, proveranno quantomeno a difendere il miglior piazzamento playoff. Sarebbe tanta roba visto che, pochi mesi fa, il pericolo serie C fu evitato soltanto grazie all’esplosione del caso Brescia. Alle spalle degli arancioneroverdi resiste il Monza che, sotto di un gol, rimonta e batte per 2-1 l’Avellino: esordio da sogno per Cutrone, organico troppo superiore alla concorrenza per non immaginare che, da qui a poche settimane, i biancorossi non possano avviare una vera e propria fuga. Il Palermo non molla e, pur sotto dopo pochi minuti, sfrutta il fattore Barbera e vince per 3-2 contro un Empoli che, come scritto in altre occasioni, non ha tratto grossi vantaggio dal passaggio da Pagliuca a Dionisi. Fischiatissimo, come immaginabile, dal popolo rosanero. Rocambolesco 3-3 al Menti di Castellammare: Juve Stabia sopra di due reti fino all’80’, poi grande rimonta di un Padova che non molla mai e che evita in extremis ma con merito la quarta sconfitta consecutiva.

La Sampdoria ha ritrovato il sorriso e iniziano a vedersi gli effetti del ricco mercato invernale. Finalmente un colpaccio esterno che mancava dai playout di Salerno, un 1-2 che consente di uscire dalla zona calda acuendo la crisi di un Modena fischiato dai tifosi e che monitorerà il lavoro di Sottil nelle prossime due sfide ravvicinate valutando un ribaltone che sarebbe oggettivamente giustificato dai numeri dell’ultimo bimestre. Crisi senza fine per Bari e Pescara: i pugliesi perdono anche lo scontro diretto di Mantova, i biancazzurri soccombono 2-0 a Cesena, con le lacrime di Caligara nel post partita che valgono più di ogni commento. Basterà Lorenzo Insigne per alimentare qualche speranza salvezza in un ambiente che sembra già molto rassegnato e che punta il dito contro la proprietà? 1-1 pesantissimo dell’Entella sul campo dello Spezia: Donadoni continua a non far meglio di D’Angelo, nemmeno un’ora in superiorità numerica ha garantito un successo che sarebbe stato determinante. 0-0 tra Carrarese e Sudtirol, punto che va bene a entrambe, infine ennesimo capitombolo della Reggiana a Catanzaro e panchina di Dionigi che salta definitivamente.

Risultati

Cesena-Pescara 2-0: 25' Berti, 77' Francesconi

Carrarese-Südtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0: 29' Liberali, 52' D'Alessandro

Frosinone-Venezia 1-2: 43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)

Juve Stabia-Padova 3-3: 28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)

Mantova-Bari 2-1: 14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso

Palermo-Empoli 3-2: 5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)

Spezia-Virtus Entella 1-1: 18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)

Monza-Avellino 2-1: 53' Biasci (A), 79' Cutrone (M), 86' rig. Pessina (M)

Classifica

Venezia 50

Monza 47

Frosinone 46

Palermo 44

Cesena 37

Catanzaro 35

Juve Stabia 35

Modena 34

Carrarese 30

Sudtirol 29

Avellino 28

Empoli 28

Padova 26

Sampdoria 25

Mantova 23

Reggiana 22

Virtus Entella 21

Bari 20

Spezia 21

Pescara 15