Il punto sulla B: il Barbera fischia Dionisi, super Venezia. Dionigi, addio Reggiana
Va in archivio un’altra giornata del campionato di serie B e c’è un cambio al comando della classifica. Grazie al colpaccio in casa del Frosinone, il Venezia di mister Stroppa conferma di vivere un periodo straordinario e ora guarda tutti dall’alto verso il basso. Al di là dell’oggettiva forza dell’organico, è evidente che la squadra sciorini un calcio piacevole e offensivo, con un ambiente che ha ritrovato entusiasmo dopo la retrocessione e Stroppa che sogna la quarta promozione in A della sua carriera. Nulla ovviamente cancella il percorso straordinario dei ciociari che, fino alla fine, proveranno quantomeno a difendere il miglior piazzamento playoff. Sarebbe tanta roba visto che, pochi mesi fa, il pericolo serie C fu evitato soltanto grazie all’esplosione del caso Brescia. Alle spalle degli arancioneroverdi resiste il Monza che, sotto di un gol, rimonta e batte per 2-1 l’Avellino: esordio da sogno per Cutrone, organico troppo superiore alla concorrenza per non immaginare che, da qui a poche settimane, i biancorossi non possano avviare una vera e propria fuga. Il Palermo non molla e, pur sotto dopo pochi minuti, sfrutta il fattore Barbera e vince per 3-2 contro un Empoli che, come scritto in altre occasioni, non ha tratto grossi vantaggio dal passaggio da Pagliuca a Dionisi. Fischiatissimo, come immaginabile, dal popolo rosanero. Rocambolesco 3-3 al Menti di Castellammare: Juve Stabia sopra di due reti fino all’80’, poi grande rimonta di un Padova che non molla mai e che evita in extremis ma con merito la quarta sconfitta consecutiva.
La Sampdoria ha ritrovato il sorriso e iniziano a vedersi gli effetti del ricco mercato invernale. Finalmente un colpaccio esterno che mancava dai playout di Salerno, un 1-2 che consente di uscire dalla zona calda acuendo la crisi di un Modena fischiato dai tifosi e che monitorerà il lavoro di Sottil nelle prossime due sfide ravvicinate valutando un ribaltone che sarebbe oggettivamente giustificato dai numeri dell’ultimo bimestre. Crisi senza fine per Bari e Pescara: i pugliesi perdono anche lo scontro diretto di Mantova, i biancazzurri soccombono 2-0 a Cesena, con le lacrime di Caligara nel post partita che valgono più di ogni commento. Basterà Lorenzo Insigne per alimentare qualche speranza salvezza in un ambiente che sembra già molto rassegnato e che punta il dito contro la proprietà? 1-1 pesantissimo dell’Entella sul campo dello Spezia: Donadoni continua a non far meglio di D’Angelo, nemmeno un’ora in superiorità numerica ha garantito un successo che sarebbe stato determinante. 0-0 tra Carrarese e Sudtirol, punto che va bene a entrambe, infine ennesimo capitombolo della Reggiana a Catanzaro e panchina di Dionigi che salta definitivamente.
Risultati
Cesena-Pescara 2-0: 25' Berti, 77' Francesconi
Carrarese-Südtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 2-0: 29' Liberali, 52' D'Alessandro
Frosinone-Venezia 1-2: 43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)
Juve Stabia-Padova 3-3: 28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)
Mantova-Bari 2-1: 14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso
Palermo-Empoli 3-2: 5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)
Spezia-Virtus Entella 1-1: 18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)
Monza-Avellino 2-1: 53' Biasci (A), 79' Cutrone (M), 86' rig. Pessina (M)
Classifica
Venezia 50
Monza 47
Frosinone 46
Palermo 44
Cesena 37
Catanzaro 35
Juve Stabia 35
Modena 34
Carrarese 30
Sudtirol 29
Avellino 28
Empoli 28
Padova 26
Sampdoria 25
Mantova 23
Reggiana 22
Virtus Entella 21
Bari 20
Spezia 21
Pescara 15
